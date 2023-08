Finnair muudab taas oma pagasireegleid

Tänavu saja aasta vanuseks saanud Soome lennukompanii Finnair on soliidses eas kompanii kohta teinud tänavu üllatavalt palju radikaalseid muudatusi. Vähesed neist on olnud reisijaile kasulikud. Kevadel muudeti pardaprodukti (kaotades osadelt pikamaalendudelt turistiklassis teise tasuta söögikorra ning asendades Euroopa lendudel äriklassis šampanja vahuveiniga), augustis teatati, et Finnair Plus programmis hakatakse lojaalsust premeerima vaid kulutatud rahasummasid arvesse võttes ning suve hakul vähendati pardale lubatava käsipagasi määra. Lennundusteemaliste uudiste veebileht Loyaltylobby märgib, et äriklassi reisijate puhul on muudatusi tehtud eriti agaralt: kolm korda kahe kuu jooksul. Kui algul lubati näiteks äriklassi reisijail lennukisse kaasa võtta vaid kuni 8 kilo käsipagasit, siis suurendati seda piiri 10 kilole ja augusti keskel teatas Finnair X-is, et äriklassi reisijad tohivad salongi viia kuni 12 kilo pagasit. See kehtib aga kuni kahe kaasavõetava koti (suur ja väike) kohta kokku.