SUURIM HIRM ⟩ Selle väikese vea tegemine tekitab lennusaatjatele õudusunenägusid

Lennukitesse on paigaldatud liumäed, mis on selleks, et õnnetuse korral inimesi päästa ja nad turvaliselt lennukist maapinnale toimetada. Kuigi see seadeldis on väga kasulik, võib nende valesti kasutamine osutuda surmavaks, kirjutab Mirror.

Liumägi. Foto: Shutterstock

Endine lennusaatja Jay Roberts selgitas, et liumäe kogemata aktiveerimine on midagi, mis salongipersonali hirmutab ja neile palju ärevust tekitab. Lennufirma Emirates endine lennusaatja sõnas, et isegi, kui liumäe kinnitusi on hoolega kontrollitud ja mitmed inimesed on üle vaadanud, et õhku täis liumägi lahti ei paiskuks, võib äpardusi juhtuda. Mehe sõnul juhtub suuremate lennufirmade puhul selliseid olukordi mitu korda aastas ja liumäe kokkupakkimine läheb ettevõttele kalliks maksma.

Lisaks sellele, et viga on kulukas ja tekitab kolleegide seas suurt piinlikkust, on see suur oht reisijate turvalisusele. Sõltumata lennuki suurusest peavad kõik kommertslennukid suutma reisijad evakueerida 90 sekundi jooksul. Selle võimaldamiseks hoitakse avarii jaoks mõeldud liumäge piisava rõhu all, et need saaksid sekunditega õhku täis pumbata.

Kui keegi satub liumäele liiga lähedale ega oota lennusaatja märguannet, võib jõud ta tappa. Kuigi surmajuhtumeid pole registreeritud, on ohtlik liumägi tekitanud palju hirmutavaid olukordi. Kui Asiana Flighti lennuk 2013. aastal alla kukkus, lõid suure rõhu all olnud kaks liumäge lennukist välja. Selle tulemusel jäid paar pardal viibivat stjuardessi väljapääsude kõrvale lõksu ning nad pääsesid vaid ühe kolleegi kiire tegevuse tõttu, kes kasutas kirvest, et nende päästmiseks liugtoru piisavalt tühjaks lasta.