SEIKLE KA SÜGISEL ⟩ Matkaautoga ja haagissuvilaga saab reisida aastaringselt

Milline matkasõiduk valida?

Matkaautot valides peaks Vatti sõnul lähtuma vajadustest ja mugavusest. «Sobivat matkaautot valides peab kindlasti arvestama reisijate arvu ja vanusega. Kui reisitakse väikelastega, siis on oluline, et autoelamus oleks lapsele sobilik turvavarustus. Oluline on, et matkaautos oleks sõidu- ja magamiskoht kõigile reisijatele. Kui on teada, et enamasti reisitakse pere või sõpradega, peaks juba arvestama rohkem kui kahe voodikohaga,» rääkis Vatt.

Oluline on läbi mõelda ka see, milliseid panipaiku sõidukis olema peab. «Kui tegemist on aktiivsete puhkajatega, kes soovib lisaks matkaautoga reisile nautida ka näiteks rattasõitu või surfamist või on tegemist matkajatega, kes armastavad grillimist, siis peab arvestama, et matkasõidukil oleks rattahoidjad ja piisavalt suur panipaik vajalike asjade hoiustamiseks,» kirjeldas Vatt, millega matkaautot valides arvestama peaks.