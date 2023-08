Kuidas näha kahte eksootilist moslemimaad vähem kui 1000 euro eest?

Euroopa põhjaosas vähetuntud lennufirma Air Algerie on tulnud välja ebatavalise soodushinnaga erinevate Euroopa sihtpuntide ja Saudi-Araabia suurlinn Jeddahi vahel: ühe suuna pilet maksab umbes 330 eurot äriklassis, edasi-tagasi lend aga umbes 650 eurot äriklassis. Lennata võib Brüsselist, Londonist, Amsterdamist, Marseillest, Milanost, Roomast, Genfist, Lyonist ja teistest Air Algerie poolt teenindatud Euroopa linnadest. Lennud näevad ette lennukivahetust Alžiiris, kus võib ka pikemalt peatuda. Pikemat lendu Jeddahisse opereeritakse suure Airbus 330 lennukiga.

Kui pikalt turismile suletud olnud Saudi-Araabia viisa saamine on nüüd muutunud üsna lihtsaks (viisat väljastatakse ka elektrooniliselt), siis Alžeeria viisa saamine võib olla pisut aeganõudvam.

Alžiir on kosmopoliitne ja ajalooline.

Eestlastele oleks selle hinna puhul kõige lihtsam kasutada Air Algerie lende algusega Brüsselist, Pariisist, Genfist (alates 30. detsembrist), Milanost või Londonist: Kui kolme esimesse on olemas või tulemas otselennud airBalticuga, siis Milanosse ja Londonisse saab soodsalt ka odavlennufirmadega. Milano puhul väljuvad Air Algerie lennud Malpensa lennuväljalt, kuhu lendab Tallinnast odavlennuliin Wizz Air, Londonis on lennujaamaks Heathrow, kuhu Tallinnast otse ei saa, küll on olemas aga odavlennud Stansteadi, Lutoni ja Gatwicki lennujaamadesse.