SUUR MUUTUS ⟩ Finnair Plus muutub rahapõhiseks

Soome lennukompanii Finnair teatab püsiklientidele saadetud e-kirjas, et alates 2024. aastast hakkab Finnair Plus kasutama punktide asemel boonusvaluutat Avios. Avios on juba kasutusel oneWorldi partnerite British Airwaysi, Iberia ja Qatari püsilendajaprogrammides. Olemasolevad punktid konverteeritakse Aviosteks suhtega 3:2. Teadaolevalt on Avios valuutat olnud siiani võimalik kõigi seda kasutavate lennufirmade püsikliendikontode vahel vabalt liigutada.