EKSPERT SELGITAB ⟩ Miks on kõik lennukid valget värvi?

Lennukid ei ole valged lihtsalt ilu pärast, vaid on selliseks võõbatud ohutuse tagamiseks ja kulude kokkuhoidmiseks. Kuigi valge värv ise ei muuda lennukit tingimata ohutumaks, võib see aidata hooldustöötajatel kontrollida võimalikke probleeme, kirjutab Mirror.

Valge värvi pealt on lihtne tuvastada lennukil esinevaid vigu, nagu praod, mõlgid, õlireostused või muud probleemid. Lisaks võib valge kere muuta lennukeid õhus kergemini märgatavaks – see võib vähendada ka näiteks lindudega kokkupõrke võimalust. Tähelepanu äratava värviga õhusõiduk on kasulik ka siis, kui peaks juhtuma õnnetus ja lennukit on vaja otsida.

Siiski väärib märkimist, et teistes värvides lennukid ei ole rohkem ohtlikud kui valged. Suurbritannia lennuamet on öelnud, et lennukite värviskeemide osas ei ole ohutusnõudeid. Lennundus- ja astronautika professor R. John Hansman on rääkinud väljaandele Business Insider, et lennuki värvimine punaseks või siniseks pole tingimata halb, lisades, et kõik värvid kipuvad aja jooksul oksüdeeruma, seega muutub lennuk igal juhul mõne aja pärast valgemaks.

Valge värvi kasutamise põhjused pole seotud ainult ohutusega, sest ka värvi hind on oluline tegur. Keskmise suurusega lennuki värvimine võib maksta 42 000-170 000 eurot. Lennukile värvi lisamine muudab õhusõidukit ka raskemaks, lisades masinale kuni 544 kilogrammi, mis on ligikaudu kaheksa reisija raskus. Seega peab värvimisel ettevaatlik olema, sest mida raskem on lennuk, seda rohkem põletab mootor kütust.