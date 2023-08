VAJALIKUD NIPID ⟩ Kuidas mugavalt ja turvaliselt rattaga Helsingisse reisida?

Miks üldse rattaga Helsingit külastada?

Ehkki projektijuhi sõnul on ka Helsingis sarnaselt Tallinnaga teetööde aeg, on kergliiklejatele siiski tagatud eraldi teed vahemaade läbimiseks ning ratturite liikumist ehitus ei sega. Ummikuid vältida soovides võib rattaga linna avastamine olla efektiivseim lahendus Soomes liikumiseks.

Helsingis on üle 1500 kilomeetri rattateid, mistõttu ei pea rattur autodega sõiduteel konkureerima – see omakorda tekitab turvatunnet ning suurendab ohutust. Ka autodele on kesklinnas määratud piirkiiruseks 30 km/h, mis on viinud surmaga lõppevad liiklusõnnetused nullini. «Kahtlemata on meil Helsingilt turvalisuse valdkonnas palju eeskuju võtta,» kommenteeris Plaamus.