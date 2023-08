KASUTA KÜLMKAPPI ⟩ Selle nipiga saab hotellides raha kokku hoida

Kuigi suur osa hotellides ööbijaid teab, et hotellitoa kallist minibaarist ei tasu midagi võtta, on tubades olevad külmikud kasulikud neile puhkajatele, kes soovivad raha kokku hoida. Viimastel aastatel on sotsiaalmeediasse ilmunud videod reisijatest, kes täidavad hotelli külmakapi kohalikest poodidest ostetud toidu ja jookidega. Aasta alguses postitas üks puhkaja TikTokki video, kuidas ta sellist nippi hotellitoas kasutab, kirjutab The Sun.