KONTROLLI ÜLE ⟩ See väike detail võib puhkusel ööbimise vastikuks muuta

Airbnb kodumajutuste võimalus on turistide seas muutunud üha populaarsemaks viisiks endale mugav ööbimiskoht leida. Airbnb annab puhkajatele iga ööbimiskoha kohta palju lisateavet ning turistid saavad seeläbi selgeks teha, millised hüved ja mugavused majutusega kaasnevad. Lisaks on tihti võimalik juba enne majutuse broneerimist tutvuda kodukorraga.

Puhates mõne inimese kodus, saab odavalt ööbida linna keskel, valmistada endale ise süüa ja tunda ennast nagu kohalik. Üks reisija aga jagas, et hiljuti Kreekasse Korfu saarele puhkama minnes jättis ta ühe olulise detaili kontrollimata ning see muutis tema reisi väga ebameeldivaks, kirjutab Express .

Pettunud ööbija selgitas, et ta broneeris koos kaaslasega toa ühiskorteris, mis asus otse Korfu vanalinna keskel. Korteris oli neli magamistuba ning kõik külalised jagasid vannituba ja kööki. Naine sõnas, et kui nad kohale jõudsid, tundus tuba puhas ja korras olevat ning kõik nägi välja samasugune nagu koduleheküljel nähtud fotodel.

Küll aga hakkas ööbijaid segama fakt, et kodukorra kohaselt oli lubatud toas suitsetada. Naise sõnul ei saanud ta selle vastu kuidagi võidelda ning ainsa lahendusena palus naine, et teised külalised hoiaksid suitsetades aknaid lahti.

Siiski püsisid korteri aknad enamjaolt kinni ning häiritud külalised pidid peaaegu kogu oma puhkuse aja väljaspool korterit veetma, sest tugev suitsulõhn oli väga häiriv. Puhkaja jagas, et ta on varem ööbinud Airbnbs, kus oli lubatud rõdul suitsetada ning see teda ei seganud. Naiivselt arvas ta seekord, et kuigi suitsetamine oli korteris lubatud, ei lase korteri omanik seda siiski ühiskorteris teha.