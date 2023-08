Eesti kirevaim loomefestival maandub taaskord Põhjala tehases

Kui festivali päevane osa on pühendatud kohalike artistide muusikale, siis õhtu teises pooles lisatakse särtsu ka välismaalt. Õhtu pärliks on järelpidu Urban Night, kus astub üles ilmakuulus Briti muusik YOUNGR. Spotifys üle 20 miljoni korra kuulatud «Out Of My System» loo autor on varasemalt Eestis üles astunud, kuid sel korral on oodata värsket ja visuaalideküllast sõud. Youngri bootleg’id ehk esitused lugudest, mis on kontserdil kokku miksitud, jätavad publikule kustumatuid emotsioone. Õhtuhämaruse saabudes muutuvad üllatusesinejate biidid veelgi haaravamaks ja rütmid kannavad külastajad varahommikusse.