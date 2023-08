Nädala reis ⟩ Põhja-Atlandi kargelt lummavad saared

Fääri saarestiku pindala on 1399 ruutkilomeetrit ja alalisi elanikke 53 000. Eesti mastaapi pannes: saarte pindala on kokku natuke enam kui pool meie Saaremaad, elanike arv aga võrreldav Lääne-Virumaaga. 18 suuremast saarest 17 on asustatud. Suurim saar on Streymoy, kus asub ka pealinn Tórshavn. Fääri keele hääldusreeglid on võõramaalase jaoks segased, mistõttu pole midagi imelikku, et oma pealinna nime hääldavad nad umbes nii: Toršen. Fääri saared on asustatud alates 7. sajandist, mil sinna jõudsid iiri mungad ning paarsada aastat hiljem Norra kuninga Harald Kaunisjuukse eest pagenud norralased. Saarestiku nimi võiks gaeli ja vananorra keelte põhjal eesti keeles olla Saaremaa või Lammaste saared.