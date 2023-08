Jan Palméri lahkumiskuusse langes hirmutav intsident Nordica lennukiga

Lennu-uudiste alase veebilehe Aviation Herald andmetel sai Nordica Airbus A320-200N meeskond mõned hetked pärast Malagast õhkutõusmist teate, et süttinud on lennuki parempoolne mootor. Tulekahjuhäire läks veidike hiljem aga üle ja meeskond eeldas, et ohtu enam pole ning jätkas tõusu ja maandus Münchenis kaks tundi ja kakskümmend minutit hiljem. Saksamaal avastati, et mootor on saanud tõsiseid kuumakahjustusi.

Saksamaa ajalehes Bild avaldatud piltide põhjal jääb mulje, et kõnealusel lennul jõudis mootorisse suisa auk sisse põleda. Saksa meedia süüdistab, et Marabu lendas kolm tundi katkise mootoriga. Fotosid võib vaadata siit.

Nordica lennuk lendas lendu Eesti start-up lennukompaniile Marabu, mis kuulub Londoni Attestor Capitalile ja on tihedates koostöösidemetes omakorda Saksa lennufirmaga Condor. Marabu starti on aga kummitanud probleemid lendude teostamise ja graafikutes püsimisega, millele Saksa ajakirjanduses on juhitud ka palju tähelepanu. Näiteks on Marabut nimetatud kaosekompaniiks. Hiljuti vahetus ka Marabu juht: endine juht Paul Schwaiger on teanud lahkumisest väidetavalt isiklikel põhjustel ning Airfinance Journali andmetel on uueks ajutiseks juhiks nüüd Axel Schefe.