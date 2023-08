JAHMATAV ⟩ Turistid lõhkusid Itaalias ajaloolise skulptuuri

Kinnistu haldur Bruno Golferini oli pärast juhtunut sunnitud helistama politseisse ja teatama grupist, kes on nüüdseks väidetavalt Itaaliast lahkunud. Ta ütles Itaalia uudistejaamale, et kui nad kuju purunemist märkasid, oli juba liiga hilja.

Golferini ütles, et kuna kuju oli kinnitatud purskkaevu külge, on seda purskkaevu plaatidele tekitatud lisakahjustuste tõttu raske parandada. Kahjustatud «Domina» kuju on kunstniku Enrico Butti looming ja selle väärtus on ligikaudu 200 000 eurot.