ÜLEVAADE ⟩ Põnevad üritused, mis sel nädalavahetusel üle Eesti toimuvad

Viru folk on juba 15 aastat pakkunud ilusaid emotsioone, mitmepalgelist põhjamaist muusikat ja võrratut Käsmu loodust. Seekord on teemaks Briti saarte aasta – lavale tuleb Šoti shanty-staar NATHAN EVANS. Vaata lähemalt ja mine folkima!

Muusikaaustajad võiksid suunduda ka Lõuna-Eestisse – tulemas on Treski muusika- ja inspiratsioonifestival . Lisaks muusikale saad seal osa erinevatest tegevustest, näiteks jäävannid, hommikuhingamine, saunad ning kohalikku kultuuri tutvustav Setoland.

Paide on sel nädalavahetusel aga arvajate päralt. Mine sinagi arvamusfestivalile ja räägi kaasa teemadel, mis sind kõnetavad ja millega saaks maailma paremaks muuta. Lisaks on seal korralik kultuuriprogramm.

Kodumaa kuumim kombo 5MIINUST ja nublu lähevad esmakordselt koos tuurile! Sel nädalavahetusel näeb neid Rakvere Vallimäel. Pärnus Audru ringrajal toimub aga Estonian Grand Prix ehk Suur Võidusõit, mis on kõrgelt hinnatud sündmus nii kogu Baltimaades kui mujalgi. Tänavu on rajale oodata enam kui 150 võistlussõidukit, mis teeb sellest Põhja-Euroopa ühe suurema motospordiürituse. Võistlus on Soome, Põhja-Euroopa ja Eesti meistrivõistluste etapiks.