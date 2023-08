HIRMUTAV ⟩ Vaata, mis juhtus reisija jalgadega 25 tundi kestnud lennul

Austraaliast pärit mees Tom Dowling sai suure šoki osaliseks, kui ta eelmisel nädalal Kreekast Mykonosest koju Austraaliasse jõudis. TikTokis videot jaganud Dowling ütles, et tema jalad olid 25 tundi kestnud reisi ajal nii paistes, et need nägid välja nagu väikesed paksud kabjad, kirjutab New York Post.

Dowlingu video sai sotsiaalmeedias palju tähelepanu ja paljud videot näinud inimesed väljendasid oma muret mehe tervise pärast. Õnneks ütles mees, et turse langes ja Mayo kliiniku arsti Sheldon Shepsi sõnul on jalgade turse lennu ajal levinud ja tavaliselt kahjutu.

Kõige tõenäolisemalt põhjustab jalgade paistetust liikumise puudumine. Sheps selgitas, et pikka aega jalgadega vastu maad toetamine ja sel viisil istumine põhjustab vere kogunemist jalaveenidesse. Samuti suurendab jalgade asend istudes survet jalaveenides. See aitab kaasa jalgade tursele, põhjustades vedeliku lahkumist verest ja liikumist ümbritsevatesse pehmetesse kudedesse.

Ta ütles, et jalgade paistetus ei ole tõsine probleem, kui see kestab vaid lühikest aega, kuid kui see kestab veel mitu tundi pärast aktiivset tegutsemist või on turse ainult ühes jalas koos valuga, siis tasuks pöörduda arsti poole.