USKUMATU ⟩ Turistilt küsiti võileiva lõikamise eest tasu

Itaalia vapustava Como järve ääres asuv uhke söögikoht sai suure pahameele osaliseks pärast seda, kui üks puhkaja postitas pildi kviitungist, mis näitas, et võileibade pooleks lõikamise eest küsiti eraldi tasu. Vihase kliendi pildilt on näha, et arvele on lisatud 2 eurot, sest võileiba jagati kahe inimese vahel, kirjutab Daily Star .

Kuigi tihedalt restorane külastavad inimesed on harjunud, et mõnikord lisatakse arvele juurde ka teenustasu, pole sellisele tegevusele hinna määramine tavapärane. Postitatud kviitungil on näha, et Bar Place nimeline söögikoht lisas arvele võileiva viilutamise kulu ning sinna juurde märgiti, et võileib jagati pooleks.

Toidukoha omanik, kes soovis jääda nimetuks, märkas sotsiaalmeedias jagatud kaebust. Ta sõnas, et kui klient palub võileiva kaheks jagada, peavad nad selleks kasutama kahte taldrikut, kahte salvrätikut ja minema laua juurde kasutades kahte kätt. Ta lisas, et tõsi on see, et kliendil on alati õigus, kuid sama tõsi on see, et lisasoovidel on oma hind.