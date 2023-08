PEA MEELES ⟩ Põhjus, miks on Itaalias takso saamine peaaegu võimatu

Kuna taksojuhid seisavad pidevalt vastu igasugustele muudatustele, on sealne taksoteenus endiselt vananenud normide järgi reguleeritud ega suuda rahuldada nii elanike kui ka turistide kasvavat nõudlust, vahendab euronews.

Osa probleemist peitub taksolubade süsteemis.

Itaalia taksosid peetakse juriidiliselt ühistranspordivahendiks: neid reguleerib algselt 1992. aastal heaks kiidetud seadus, mis muu hulgas näeb ette, et taksojuhtidena võivad töötada ainult litsentseeritud spetsialistid. Litsentsid peaksid andma kohalikud omavalitsused korduvate avalike pakkumiskutsete kaudu. Need rakendused on aga äärmiselt haruldased ja pakuvad üldiselt piiratud hulgal uusi õigusi.

Tänapäeval on kõige lihtsam viis litsentsi saamiseks osta see endiselt taksojuhilt, kes seda enam ei vaja: see süsteem on aastate jooksul edendanud uskumatult kõrgete hindadega paralleelturgu, kus ühe juhiloa hind võib ulatuda mitmete uurimisaruannete kohaselt sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Võitlus Uberiga

Rahvaarvuga võrreldes on Roomal umbes 270 taksolitsentsi 100 000 inimese kohta, mis on palju väiksem kui teistes Euroopa pealinnades: näiteks Pariisis on 100 000 inimese kohta üle 800 ja Madridis umbes 470. Lisaks on kasutajad paljudes suuremates pealinnades. Euroopa linnad võivad arvestada ka privaatsete platvormidega, nagu Uber või Lyft, mis pakuvad Itaalias väga piiratud teenust ja on aastate jooksul olnud mitmete õiguslike meetmete ja protestide sihtmärgiks.

"Itaalias pole Uber see, mida ootate," ütles ukrainlanna Ariadna Bakhmatova-Pinnarelli, kes kolis 2022. aastal Londonist Milanosse oma itaallasest abikaasale juurde. Elades äärelinnas ja ilma sõiduvõimaluseta, on taksod sageli tema ainsaks võimaluseks liikuda. Bakhmatova oli aga teenuses pettunud, väites, et paljud rakendused on tasude suhtes hämarad ja juhte võib olla raske leida.