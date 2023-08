HOTELLI JUHATAJA PALJASTAB ⟩ Neid asju võib südamerahus hotellist kaasa võtta

Endine hotelli juhataja Melly postitab TikTokki populaarseid videoid, milles ta paljastab hotellide saladusi ning jagab põnevaid nippe, kuidas majutusasutustes ööbimine enda jaoks mugavamaks muuta. Hiljuti rääkis naine ühes videos, et on kolm asja, mida hotellikülastajad arvavad, et neil ei ole lubatud koju kaasa võtta, kuid tegelikud võivad nad seda teha, kirjutab Honey.

Ta jagas hiljuti postitatud videos, et ööbijatel on lubatud võtta toast kaasa šampooni, palsamit ja seepi. Veelgi kergema südamega võib need kaasa võtta siis, kui need on juba avatud, sest siis viskavad koristajad need nagunii ära.

Kuigi hügieenitarbeid võib koju kaasa võtta, ei tähenda see seda, et neid peaks vabalt kõikjalt kaasa napsama. Naine paneb inimestele südamele, et kui nad kõnnivad hotelli koridoris majapidamiskärust mööda, ei tohiks nad sealt ise seepi võtta, vaid seda tasuks koristajalt küsida. Tavaliselt annavad nad hea meelega külalistele lisaks nii seepi kui ka šampooni.