PEA MEELES ⟩ Turistid peavad Itaalias ujudes järgima seda ranget reeglit

Riigi avalikes basseinides kehtib üks vähe tuntud reegel, mis kohustab kõiki inimesi, kes basseinides ujuvad, kandma ujumismütsi. Reisiekspertide sõnul on reegel kehtestatud parema hügieeni tagamiseks ning see on levinud ka mitmes teises Euroopa riigis, kirjutab Express .

Lisaks ujumismütsi kandmisele peavad turistid enne basseini sisenemist ka jalad ära pesema ning paljalt päevitamine on tavaliselt keelatud. Mõnes Euroopa kohas on ka reegel, et mehed peavad lohvakate ujumisriiete asemel kandma Speedo-stiilis ujumispükse. Kuna reeglid on igas majutusasutuses tavaliselt erinevad, siis tasuks alati enne reisile minekut kõik seadused ja eeskirjad selgeks teha.