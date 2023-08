RATASTEGA REISILE ⟩ Katuseraamile unustatud jalgrattad viisid auto teisaldamiseni

Amservi esinduse juhataja Vahur Annsoo räägib, et sõiduautole saab paigaldada erinevat lisavarustust, et rattad turvaliselt autoga kaasa võtta. Tema sõnul on kõige populaarsemad lisavarustuse võimalused katuseraamid ja haagisekonksule paigaldatavad rattaraamid. «Katuseraamile on tihtipeale rattaid keerulisem paigaldada kui nn haagisekonksu raamile. Samas tuleb sealjuures arvestada, et haagisekonksu raamile tuleb paigaldada tagumine registreerimisnumber, sest see peab olema igal juhul nähtav,» ütles Annsoo.

Vahur Annsoo sõnul tasub rattaraami valikul lähtuda ka kaasavõetavate rataste arvust. «Kuni viis ratast on võimalik paigutada katusel olevasse rattahoidlasse. Kui rattaid on aga üle viie, ei saa neid paigaldada rattaraamidele, mistõttu tuleb kasutusele võtta erilahendus, näiteks järelhaagis,» rääkis ta. Annsoo lisas, et alati on võimalus mahutada väiksemad rattad ka sõiduauto pagasiruumi. «Siis tuleb kindlasti jälgida, et rattad ei varjaks tahavaatepeegli vaatevälja,» ütles ta.

Eriti hoolikas tasub olla siis, kui rattaraamide kasutamisega pole pikaaegset kogemust või paigaldatakse raamid alles esimest korda. ERGO kindlustuse praktikas esines juhtum, kus kolmeliikmeline pere alustas puhkusesõitu Tallinnast Lõuna-Eestisse. Kuna pereliikmete rattad pagasiruumi ei mahtunud, otsustati esimest korda rentida katusereelingud ja rattaraamid. Nii alustatigi sõitu sihtkoha poole, kuid enne pikka reisi oli plaan sõita läbi ka kaubanduskeskusest. Harjumuspäraselt sõitis pereisa autoga maa-alusesse parklasse, unustades sootuks, et jalgrattad on auto katusel.

Peale ehmatavat kriginat ja kolinat tuli see valusalt meelde. «Rattad ei mahtunud parkla sissesõidu avast läbi ning purunesid, lõhkudes ka auto katuse ja ühe külje – kogu kahju autol ulatus ligi 5500 euroni. Õnneks oli perel olemas kindlustus, tänu millele said nad asendusauto ning reis võis paari päeva pärast jätkuda, ehkki ilma ratasteta, sest neid asendada ei jõutud,» rääkis ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid.