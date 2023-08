Barcelonas varastati vene turistidelt käekott 8.5 miljoni eurose sisuga.

Barcelonas on palju osavaid vargaid ning selle kogemuse võrra rikkamaks said ka jõukad turistid Venemaalt, kellelt pandi lennujaamas pihta käekott väiksema varandusega. Varganäod said oma saagiks erinevaid juveele, sealhulgas 4.5 miljonit eurot maksva teemantsõrmuse ja 750 000 eurot maksva Chanel´i ehte. Samuti virutati koos kotiga ära pool miljonit eurot maksvad kõrvarõngad ja 800 000 eurot maksev Bulgari kell, teatab Catalan News. Kotikeses oli ka 10 000 eurot sularaha.