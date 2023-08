Lahja lugu kerge kalahõnguga

Mis teha: Finnairi Superlighti pilet – see polnud odavam kui harjumuspärane – lubab salongi kaasa võtta vaid ühe väikse pambukese maksimummõõtudega 40 cm x 30 cm x 15 cm ning selle ruumi täitsid laadija, arvuti ja raamatud. Et Superlight-reisijaid tavalistest reisijatest eristada, pannakse pambukesele lennule registreerides külge kollane lindike, mis näitab, et seda kotti ei tohi panna normaalsete reisijate kombel pagasiriiulile: märss tuleb lükata eesoleva istme alla. Õnneks tuli alandav lindike turvakontrollis iseenesest küljest, kuid kotikese litsusin sellegipoolest sinna, kuhu kästud. Lennureisijaile meeldib ju kannatada.