LÕPETA KOHE ⟩ Levinud viga, mis sinu silmadele ei meeldi

Sõitvas autos lugemine on meeletult hea ajaviide, kui sihtkohta on veel pikk tee ja olek üksluine. Tuleb aga mõista, et sinu nägemine sellist ajaviidet ei austa. Silmad peavad töötama topeltkoormusel, et teksti mõista. Koheselt võib see tekitada peapööritust ja peavalusid, mis lõpevad väga paha enesetunde ja vahel lausa oksendamisega. Need on küll mööduvad mured, kuid mööduv ei ole silmade liigne väsimus ja pika aja jooksul tingitud lühinägelikkus.