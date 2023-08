KOHALIKUD ON PAHASED ⟩ Itaalia linn on sunnitud turistide pärast ajaloolist kella vaigistama

Arvatakse, et kaebused on tulnud peamiselt Ameerikast reisinud turistidelt, kes kannatavad tõenäoliselt lennuväsimuse käes, edastab väljaanne The Telegraph. Paljud kohalikud elanikud pole aga selle otsusega rahul, sest nad on sagedasti helisevate kelladega harjunud.

Pienza linnapea Manolo Garosi ütles, et nad said kaebusi mitmelt majutusasutuste omanikult. Mehe sõnul olid need kaebused pärit just neist ööbimispaikadest, mis asuvad peaväljaku ja kellatorni lähedal. Ta lisas, et öisel ajal kellade vaigistamine pole ebatavaline ja seda on teinud ka teised linnad, kus ajaloolised kellatornid asuvad.