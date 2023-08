KAVAL NIPP ⟩ Miks tasuks kohvrit pakkides toidukilet kasutada

Reisile ehteid kaasa võttes pole midagi hullemat, kui avastada kohale jõudes, et kõik kaelakeed ja muud ripatsid on omavahel sõlme läinud. Ehtefirma Pandora ekspert Sarah Rowlands jagas näpunäiteid, kuidas ehteid pagasisse korralikumalt pakkida, kirjutab Express .

Ta selgitas, et ehete kaitsmiseks tuleks võtta suur tükk toidukilet ja asetada ehted umbes viie sentimeetriste vahedega kile ühele poolele. Seejärel tuleb toidukile teine pool ehetele peale voltida ja siis see kõik kokku rullida. Selleks, et oma ehteid veelgi rohkem kaitsta, soovitab Rowlands asetada toidukilesse mähitud aksessuaarid väikesesse karpi või kotti.

Rowlands soovitas kaelakeede pakkimisel kasutada väikeseid minigrip-kotte. Ta jagas, et kõige parem on kaelakeed hoida kotis nii, et vaid suurem osa ketist on koti sees ja selle otsad jäävad kotist välja rippuma. Sel viisil kaelakeede, käevõrude ja ka jalavõrude pakkimine peaks aitama vältida nende sõlme minemist.