Viis kohutavat uudist halvastikäituvatest lennureisijatest (ja lennukompaniidest)

Juulikuu lõpusirgel lekkis internetiavarustesse kohutav video naisreisijast, kes lennukis end nurka kergendab. Video autoriks võib briti ajalehe Mirror andmeil pidada õhusõiduki stjuardessi, kes reisijal mürgisel toonil kaamerat tervitada käsib. Reisijat pole aga kerge hukka mõista, sest filmija ja filmitava vestlusest võib saada aru, et õnnetul naisel pole lastud tualetti kasutada kahe tunni jooksul ning reisija on meeleheitel. Lennusaatja käsib reisijal rohkem vett juua, sest tema uriin lehkavat vastikult.

Kommentaarides on jubeda situatsiooni toimumiskohaks peetud Spirit Airlinesi lennukit. Spirit Airlines on USA low-cost lennukompanii ning praktikast nähtub, et paljud ebainimlikud olukorrad kipuvad lennukites leidma aset miskipärast just USAs registreeritud või odavlennufirmade pardal.