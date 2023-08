Prantsusmaale reisivaid turiste hoiatatakse ohtliku haiguse eest

Sel suvel Prantsusmaale puhkusele suunduvaid reisijaid hoiatatakse riigis puhkenud tõsise haiguspuhangu eest. Turistidele pannakse südamele, et nad jälgiksid puukentsefaliidi tekkimist, sest riigi mõnes piirkonnas on tuvastatud kokku 61 juhtumit, millest 94 protsenti juhtudest on lõppenud haiglaraviga, teatab Wales Online. Siiski väärib märkimist, et surmajuhtumeid ei ole siiani olnud.