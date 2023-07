Põhjus, miks keset lennureisi püsti tõusmine lennusaatjaid ehmatab

Lennukis olles ei pea kindlasti ülimalt ettevaatlik olema, kuid reisijad peavad meeles pidama, et stjuardessid on igasuguse ebatavalise käitumise osas kahtlustavad. See ei ole ilmtingimata reisijate süü, vaid eelnevate juhtumite tulemus ning seetõttu üritavad lennusaatjad igas olukorras reisijatest sammu võrra ees püsida.

Lennusaatjad on selgitanud, et nad järgivad rangeid reegleid ning keerulisemate reisijatega tegelemiseks on neil ka kindlaksmääratud ohutasemed. Esimese taseme alla kuuluvad sõnelused ja muu verbaalne väärkohtlemine, teiseks tasemeks loetakse igasugust füüsilist väärkohtlemist, kolmas tase on eluohtlik käitumine ning neljanda taseme ohuks arvatakse meeskonna puhkealasse sisse murdmist.

Stjuardesside sõnul peavad nad väga kiiresti olukorda hindama ja juhtumi ohutaset määrama, et lennureis mööduks võimalikult turvaliselt. Nad hoiavad silma peal kõikidel reisijate veidratel käitumismustritel, et olukorra eskaleerumist ära hoida. Lennusaatjate sõnul võib ohumärke näha tihti juba siis, kui reisija lennukile astub, kirjutab The Sun.

Lennuki töötajad teevad lennu jooksul tihti märkmeid erinevate reisijate kohta ja hoiavad neil silma peal. Kui inimene käib tihti tualetis, siis pannakse ka see kirja, sest kuigi see ei pruugi tähendada midagi halba, võib see olla märk sellest, et tualetis käiakse e-sigaretti suitsetamas või narkootikume tarbimas.

Mitmed reisijad tahavad aega veeta ka kambüüsis, kus lennusaatjad töötavad ja puhkavad ning nad ei mõista, et seda võib pidada väga ebaviisakaks käitumiseks. Tihti võib see tähendada lihtsalt seda, et reisija soovib pika reisi ajal jalgu sirutada ja pisut ringi käia, kuid vahel võivad lennukis jalutavad inimesed olla hoopis kurjade kavatsustega.

Väidetavalt on inimesi, kes kambüüsist varastavad, sealhulgas ka toitu ja vett, mida lennusaatjad saaksid neile ka niisama anda. Lisaks on räägitud, et meeskonnaliikmetelt on varastatud nende kodust kaasa võetud lõunasöök ning ka maiustusi ja asju, mis on teiste reisijate poolt lennusaatjatele kingitud.