HEA NIPP ⟩ Unustasid laadija koju? Sel viisil saab hotellis siiski nutiseadmeid laadida

Naine selgitas, et telefoni laadimiseks on vaja vaid USB-kaablit ja see siis hotellis oleva teleriga ühendada. Tema sõnul on see väga kasulik, kui laadia adapter on maha ununenud või ära kadunud. Kaabli saab ühendada teleri USB-auku, mis toimib laadijana ja asub tavaliselt seadme taga või küljel.