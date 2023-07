STJUARDESS HOIATAB ⟩ Kui paned koti lennukis valesse kohta võib sellega juhtuda just nii

Puhkusele minnes on üsna tavaline, et pagasi eest soovitakse võimalikult vähe maksta ja seetõttu võetakse endaga lennuki salongi kaasa mitu suurt kotti. Seetõttu on lennuki istmete kohal olevad kapid sageli väga täis ja viimased lennukisse saabujad näevad palju vaeva, et oma pagas turvaliselt kappi mahutada.

Sel ajal kui reisijad enne lendu enda koha leiavad ja kotte kappidesse paigutavad, liiguvad ringi ka stjuardessid, kes veenduvad, et kogu pagas oleks õigesti asetatud. On väga tavaline, et nad peavad vahel kotte ümber tõstma ja neile uue koha leidma, et kõikide reisijate pagas ära mahuks, kirjutab Mirror.

Floridas töötav stjuardess Valenica Rae sõnas, et kui kappides valitseb ruumipuudus, või mõni kott on tõstetud valesse kohta, võtab ta tihti mõne koti kapist välja ja küsib kelle oma see on. Kui keegi tema küsimusele ei vasta, teatab ta reisijatele, et see kott eemaldatakse lennukist, kuna keegi ei tunnista seda enda omaks.

Naine ütles, et enamasti on see kott, mis mahub istme alla või mahub lennukis mõnda teise kappi. Stjuardessi sõnul on alati oluline sellest aga teada anda, et koti omanik teaks, et see tõstetakse ümber.