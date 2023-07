Põhjamaine rannapuhkus: 6 parimat randa Rootsis, mida veel sel suvel külastada

Rootsi suurima saare Gotlandi läänerannikul asuv Tofta rand on populaarne suvituskoht nii kohalike kui ka turistide seas - 2019. aastal valiti Tofta ka Põhjamaade parimaks rannaks. See peresõbralik rand on madalate ja rahulike vetega, mistõttu on see suurepärane koht just lastega suvitamiseks. Otse rannas on näiteks pagariäri, mis pakub kohapeal valmistatud küpsetisi ja värskelt jahvatatud Gotlandi kohvi. Rannast vaid 20 minuti pikkuse autosõidu kaugusel on ka maaliline Visby vanalinn, mida ujumise ja päevitamise vahel uudistama tasub minna.