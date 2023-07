ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Viljandis toimub 30. pärimusmuusika festival , mis ilmselt lähemat tutvustamist ei vaja. Sündmustejahtijatel on mõistlik pöörata pilgud ka saarte poole. Näiteks Hiiumaal on tulemas Vahuveiniviikend , Saaremaal on jällegi käimas ooperipäevad .

Seiklushimulised kogunevad sel nädalavahetusel Rummu karjääris – seal toimub Red Bull Slack Warrior , mis toob kokku maailma parimad slacklinerid. Tegemist on 1v1 võistlusega, kus sportlased lastakse rajale kahekesi ning rõhk on kiirusel ja osavusel.

Tallinnas Kadrioru pargis on tulemas SUME festival, mis on eriline just seetõttu, et lisaks kvaliteetsele muusikale nii Eestist kui välismaalt on rõhku pandud ka kunstiinstallatsioonidele ning maitseelamustele, mida kureerivad tuntud oma ala spetsialistid.