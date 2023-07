Pirita esimene öökino kutsub Teletorni vaatama ülimenukat kodumaist komöödiat

Öökinos näidatakse linnaosa sotsiaalmeedias rahvahääletuse võitnud filmi «Suvitajad», mis põhineb Juhan Smuuli samanimelisel jutustusel. Armastatud klassika tähistab kirjaniku sajandat sünniaastapäeva ja on südamlik austusavaldus kunagisele kultuskomöödiale «Siin me oleme». Filmi tegevus toimub imelisel Muhu saarel, kus põimuvad kirg, nakatav naer ning vastandlike inimtüüpide lustlik kooselu. Filmi stsenaariumi autoriks on Martin Algus ja režissöör on Ergo Kuld.