SÜDAMLIK ⟩ Värskelt poiss-sõbrast lahku läinud naine läks reisile armsa kaaslasega

Partneriga puhkuse planeerimine ei ole ka parimatel hetkedel lihtne, kuid kõige suuremad mured tekivad siis, kui nad otsustavad suhte lõpetada ja reisiplaanid tühistada. Õnneks tuli ühe naise isa oma tütrele appi ja liitus temaga Euroopa-reisil, nii ei pidanud endise kaasaga planeeritud puhkus ära jääma.

TikToki kontole üles laaditud videos jagas Emma klippi endast ja isast, kes kallistavad ja poseerivad kaamera ees. Sellele järgnes klipp, kuidas isa ja tütar rõõmsalt jookidega puhkust tähistavad, kirjutab Tyla.

Videoid näinud inimesed on 23-aastase naise puhkuse jäädvustustest vaimustuses ja naise isa Domenico on kogunud hulgaliselt kiidusõnu. Üks kommenteerija sõnas, et reisil kogutud mälestused jäävad kindlasti neile terveks eluks meelde ning on isale ja tütrele väga suure tähendusega. Emma vastas kommentaarile, öeldes, et ta on isaga reisides väga õnnelik ja õpib tema kohta palju uut.

Hiljem postitatud videos paljastas Emma, et tema endine poiss-sõber otsustas ise naisega suhte lõpetada, sest ta soovis aega, et endaga tööd teha. Naise kurvastuseks sai ta aga teada, et mees hakkas juba nädal pärast lahkuminekut uue naisega kohtingutel käima. Õnneks oli Emma isa teda toetamas ning aitas tal Portugalis puhates masendavatest mõtetest lahti saada.