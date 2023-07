Euroopa riigid, sealhulgas Hispaania, Kreeka, Portugal ja Itaalia, võtavad igal aastal vastu miljoneid turiste ning neil kõigil on oma juhised kraanivee joomise kohta. 2022. aastal tehtud uuringu kohaselt on 35 protsenti puhkajatest välismaal kraanivee joomise tõttu haigeks jäänud, kuid seda on lihtne vältida, teades, kus tasuks olla ettevaatlik. Enamikes Euroopa piirkondades on kraanivesi siiski üsna ohutu, kuid reisijatel on hea meeles hoida sihtkohti, kus oleks targem pudelivett juua.