MÄRKA TEISI ⟩ Lapseootel naine minestas rongis: inimesed teesklesid, et nad ei kuule mind

Mõnel juhul pole oma istekoha loovutamine õige samm, eriti kui tegemist on lennureisiga, kus on igaühele määratud kindel koht. Samas kehtib teiste transpordiliikide puhul kirjutamata reegel, et lastele, vanuritele ja rasedatele peaks alati istumiskoha andma.

Raseduse ajal rongis minestanud naine naine pöördus Mumsneti foorumi poole, et selgitada oma olukorda, öeldes, et üha vähem leidub inimesi, kes on valmis nõrgematele istet pakkuma, kirjutab Tyla.

Naine jagas kirjutises, et tal hakkab umbsetes ja inimesi täis ruumides, nagu näiteks ühistranspordis, seistes tihti halb, kuid tavaliselt on keegi seda märganud ja talle oma istekoha loovutanud.

Siiski jutustas ta ühest juhtumist, kus tal hakkas rongis seistes tõeliselt halb ja ta tundis, kuidas pea hakkas ringi käima. Hädas naine küsis korduvalt tema läheduses istunud reisijatelt, kas nad tõesti peavad istuma ning kas nad ei saaks talle istekohta loovutada.

Naine ütles, et kõik tema juures istunud inimesed teesklesid, et ei kuule teda, kuigi ta küsis mitu korda abi. Olukord sai üsna hirmutava lahenduse, kui naine pikalt seismise tõttu minestas. Ta lisas, et oli sel ajal 34. nädalat rase, nii et teistele reisijatele oleks võinud olla üsna arusaadav, et tal on mõjuv põhjus maha istuda.

Postitus tekitas Mumsneti foorumis palju vastukaja ning lapseootel naise küsimustele, kas inimesed on muutunud ebaviisakamaks ja kas rasedatele naistele tuleks istet pakkuda, vastasid inimesed üllatavalt erinevate arvamustega.

Paljud arvasid, et inimesed peaksid hädasolijaid rohkem märkama ning rasedatele ka ilma olulise põhjuseta istet pakkuma. Üks kommenteerija heitis inimestele ette, et nad on isekad ning teine lisas, et inimesed on lihtsalt ebaviisakad, sest ta on tihti märganud ühistranspordis istumas noori terveid mehi.