Barcelona kuulsas poes võib nüüd turistide lemmiktegevuse eest trahvi saada

Hispaania linna ajalooline delikatesse müüv kauplus nimega Queviures Múrria on väikese trahvi määranud just seetõttu, et neil on poes selfisid tegevatest külastajatest küllalt. 1898. aastal esmakordselt avatud kuulsas poes on tuntud antiikne kell ja mahagonist mööbel, mis muudavad poe turistide jaoks populaarseks vaatamisväärsuseks, kirjutab Express.

Pood on aga nüüd hoiatanud, et kui turistid sisenevad vaid piltide tegemiseks ja väljuvad midagi ostmata, võidakse neilt küsida viis eurot. Uus reegel on kirjas ka kaupluse aknal, kus on silt, mis ütleb, et kui turistid soovivad poes vaid pilte teha, peavad nad maksma viis eurot inimese kohta.

iNewsi andmetel sündis uus silt poe töötajate vahelise nalja tulemusena ja kellelegi pole veel süüdistust esitatud. Poe juhataja Toni Merino ütles, et nad ei ole veel inimestelt raha nõudnud, kuid tegelikult pole hoiatus vaid nalja pärast aknale pandud. Kauplus jagas ka Instagramis postitust sildi kohta ja selgitas, et see on mõeldud vaid turistide heidutamiseks.

Pood on tunnustatud turismiobjektide ja Barcelona linnavolikogu auhindadega, mistõttu on see paljude turistide jaoks oluline vaatamisväärsus.

Statista andmetel käis Barcelonas 2022. aastal 99 miljonit turisti, kes viibisid linnas rohkem kui ööpäeva. Lisaks on see populaarne linn üks Euroopa kuulsamaid turismisihtkohti.