EKSPERT SELGITAB ⟩ Miks kohvrid reisides tihti kaduma lähevad?

Radchenko selgitas, et kui pagas kaotsi läheb, peaksid turistid esitama kahjunõude koti kaotanud lennufirmale. Samuti soovitab ta säilitada kõik pagasis olnud esemete asenduseks ostetud asjade kviitungid, kuna lennufirma võib pakkuda hüvitist. Aga miks kohvrid ja kotid ikkagi kaduma lähevad?

Vale märgistamine

Ekspert ütles, et mõnikord on pagasisildid määrdunud, rebenenud või täielikult kaotsi läinud. Kui kohvril pole selget ja õiget silti, võib see väga lihtsalt sattuda valesse sihtkohta, kirjutab Express.

Tema sõnul on etiketil olev vöötkood eriti oluline, kuna see jälgib pagasit kogu teekonna jooksul. Turistid saavad osta isikliku pagasisildi, mida oma kotile panna. Samuti on hea mõte omada äratuntavat või värvilist kohvrit või kotti, et see ei läheks teiste reisijate pagasiga segamini.

Põhjalik turvakontroll

Radchenko jagas, et kui kott on turvakontrolli käigus eraldi ära märgitud, võidakse see üksikasjalikuks kontrolliks kõrvale tõmmata. See võib pagasi liikumist lennukisse edasi lükata ja mõnel juhul ei pruugi see õigele lennule jõuda.

Kiired ümberistumised

Mees lisas, et üheks põhjuseks võivad olla ka tihedalt ajastatud ümberistumised. Kui kahe lennu vaheline aeg on liiga lühike, ei pruugi pagasiga tegelevad lennujaama töötajad kogu pagasit õigel ajal õigesse lennukisse viia. Inimesed, kes reisivad kiirete ümberistumisega lendudel, peaksid käsipagasis kaasas kandma mõningaid hädavajalikke asju, näiteks aluspesu.

Lennujaama vead