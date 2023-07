HOIDKE NEIST EEMALE ⟩ Kaks naist said ohtlike reisipiltide tegemise eest trahvi

K’gari saarel, mis asub Queenslandi piirkonnas, nähti kahte naist, kes tegid pilte ohtlike dingodega, kes on Austraalias levinud metsikud koerad. Loomad on saarel üsna hästi kohanenud elanikud, kes suudavad seal iseseisvalt ellu jääda ning mõned julgemad dingod ei karda ka inimesi. Tavaliselt on see tingitud sellest, et inimesed on metsikuid koeri toitnud või neile lähenenud, kirjutab Express .

Devey lisas, et üks fotol olevatest loomadest üritas näidata dominantsi, mis tähendab, et hullemal juhul oleks ta võinud naist hammustada. Ta sõnas, et dingod on metsloomad ja neid tuleb sellisena kohelda. Mees tunnistas, et naistel on vedanud, et olukorrad ei eskaleerunud.