REISIBLOGIJA JAGAB ⟩ Ootamatu sihtkoht, kus saab viis päeva reisida vaid 150 euro eest

Texasest pärit reisiv suunamudija Drew Binsky on alates 2012. aastast käinud reisil igas maailma riigis, kuid kõige rohkem kiidab ta Usbekistani. Ta ütles, et riik on täis ajalugu ning on uskumatult rahulik ja ilus. Mees märkis ka, et see on üks odavamaid kohti, kus ta on kunagi peatunud, kirjutab LADBible.

Drew ja tema naine viibisid Samarkandis ja Buhhaara linnas viis päeva ning oma video juurde kirjutas ta, et Usbekistan on nii seest kui ka väljast maagiline koht, kus on mõned maailma kõige vapustavamad iidsed imed ja armsad, maalähedased inimesed, kes panevad turistid naeratama.

Ta tunnistas, et kui inimesed kuulevad riigist, mille lõpus on «stan», mõtlevad nad tavaliselt, et tegemist on väga ohtliku riigiga. Mehe sõnul on aga Usbekistan täiesti vastupidine.

Videoblogija sõnas, et kokku maksid tema söök, jook ja majutus vaid 150 eurot. Selle hulgas oli hotell kõigest 31 euro eest ning iga eine maksis umbes kolme euro kanti. Üllatavalt madalaid hindu avastasid nad veelgi, näiteks maksis mahl umbes 30 senti ning Drew naine ostis endale siidist kleidi vaid 13 euro eest.

Kuigi turistid arvavad, et Usbekistan kuulub ohtlike riikide hulka, pole reisijatele jagatavad hoiatused väga hirmutavad. Mõned kuriteod, nagu taskuvargused ja muud pettused, on suhteliselt tavalised, kuid tunnistatakse, et vägivaldsed kuriteod välisriikide kodanike vastu on siiski haruldased.