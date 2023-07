Rahvusvahelised lennufirmad võivad lõpetada Austraaliasse lendamise

Austraalia parlamenti hoiatati, et paljud riiki saabuvad pikamaalennud võivad olla komistuskiviks tulevaste keskkonnaalaste kohustuste täitmisel. Kuigi ülemaailmse lennunduse heitkoguste vähendamise kavade üle peetakse veel läbirääkimisi, on Austraalia Lennujaamade Assotsiatsioon öelnud parlamendile esitatud avalduses, et kui järgmise kümnendi jooksul kehtestatakse karmid reeglid, on oht, et riik jääb rahvusvahelistest lennumarsruutidest välja, kirjutab LADBible.

Austraalia Lennujaamade Assotsiatsioon ütles, et kuna Austraalia asub ülemaailmse lennuvõrgustiku äärel ja Austraalia lennujaamadest on pikad vahemaad Aasia, Põhja-Ameerika ja Lähis-Ida peamiste sõlmpunktideni, on oluline tagada, et Austraalia jääks elujõuliseks sihtkohaks rahvusvahelise rände, turismi ja ärireiside jaoks.

Lõunapoolkera lendude sageduse vähendamine on üks viis kliimaeesmärkide saavutamiseks, kuigi see võib vähendada Austraalia ühendust teiste mandritega, mis võib riigi turismitööstusele halvasti mõjuda. Samuti tooks selline samm kaasa Austraaliasse lendavate reiside hindade tõusu.

Austraalia Lennujaamade Assotsiatsiooni tegevdirektor James Goodwin lisas, et on ülioluline, et Austraalia valitsus seisaks tugevalt enda eest rahvusvahelistel läbirääkimistel, kus heitkoguste vähendamist arutatakse.

Kuigi Goodwin tunnistab, et praegu Austraaliasse suunduvaid pikamaalende lennupiirangud ei mõjuta, arvab ta, et piirangute kehtestamine on vaid aja küsimus.