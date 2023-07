Avatud ustega Gruusias on lihtne kohata turiste kõikjal. Siia on tulnud kokku rahvast üle ilma – on mustades kitsa vaatepiluga kogukeharüüdes araabia pereemasid oma laste ja abikaasaga ning Iisraeli juute, on kasahhe, asereid ja armeenlasi ning muidugi ka türklasi ja venelasi.