USKUMATU TEGU ⟩ Pikalt reisilt naasnud mees avastas oma kodust midagi ootamatut

Redditisse postituse kirjutanud mees selgitas, et kuigi ta elab Ameerika Ühendriikides Californias, on kogu tema pere Kanadas Vancouveris. Ta jagas, et soovis perele kaheks kuuks külla minna ning kuna ta elab Californias üüritud kodus, andis ta kinnisvara omanikule oma pikast eemalolekust teada. Kuigi ta ei viibinud kaks kuud kodus, lepiti kokku, et ta maksab sel ajal omanikule üüriraha, kirjutab Mirror.

Kui mees pärast pikka puhkust koju naases, märkas ta, et tema tubadest olid kadunud mitmed asjad, sealhulgas Playstationi mängukonsool, arvuti ja isegi terve relvaseif, mille sees oli tulirelv. Meest ajas veelgi rohkem segadusse asjaolu, et kuskil ei olnud ühtegi märki sellest, et keegi oleks tema koju jõuga sisenenud. Ta küsis ka naabritelt, kas nad on midagi kahtlast näinud, kuid naabrid sõnasid, et nad ei teadnud isegi seda, et mees ära oli, sest mitmed autod parkisid pidevalt maja ees ning nad nägid inimesi liikumas.

Kui üürnik omanikult uuris, kas tema kodus on remondimehi käinud, selgitas omanik, et ta üüris mehe kodu kaheks kuuks Airbnb kaudu välja. Endast väljas mees sõnas, et kinnisvara omanik arvab, et ta ei teinud midagi valesti, sest tegemist on tema hoonega.