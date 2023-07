«See on kõige parem hetk, kui oleme terve päeva matkanud ja megaväsinud, aga saame minna bussi, mida nimetame enda koduks. Olime reisil olles liiga tihti üllatunud, et meil on kodu igal pool olemas. Meil on hotell, restoran ja transport kõik ühes kohas,» ütlevad 27-aastased Kelly Vainlo ja Kristofer Kallas, kes ehitasid ilma igasuguste eelteadmisteta endale matkabussi.