ETTEVAATUST ⟩ Need on kõige ohtlikumad tegevused, mida reisil ette võtta

Kuigi enamik puhkusi kulgeb probleemideta, pole reisimine kunagi riskivaba. Reisiblogi Nomadic Yaki meeskonna uus edetabel on kokku kogunud 2023. aasta kõige ohtlikumad puhkusetegevused. Nomadic Yaki asutaja Harry Dale ütles, et ta loodab, et see uuring tuletab reisijatele meelde, et paljud seiklusspordialad, mida peetakse ohtlikeks, on tegelikult äärmiselt ohutud, kirjutab Express.

Vastupidiselt sellele, leidub mehe sõnul palju neid tegevusi, mida peetakse üsna tavalisteks, kuid võivad tegelikult olla üllatavalt ohtlikud. Turistid peaksid alati veenduma, et nende kindlustus katab neid ka puhkusel tehtavate tegevuste eest.

Kõige ohtlikumad turismitegevused Mägi- ja kaljuronimine Koopasukeldumine Autoga sõitmine Ratsutamine Paraplaaniga lendamine Mägirattaga sõitmine Matkamine Mootorrattaga sõitmine Langevarjuhüpe Pullidega jooksmine

Mägironimine on nimekirjas kõige ohtlikum turismitegevus, mille tõttu on registreeritud kõige rohkem eluohtlikke juhtumeid. Maailma surmavaim mägi on Annapurna I Nepalis, kuid isegi Euroopa mäed võivad olla väga ohtlikud. Alpide kõrgeimal mäel Mont Blancil sureb aastas umbes 100 inimest.

Koopasukeldumine kuulus ka kõige ohtlikumate tegevuste hulka, kus saab surma üks inimene iga 3333 reisija kohta.

Kuigi riskid on endiselt üsna väikesed, peaksid ekstreemsetes tegevustes osalevad turistid tagama, et nad on saanud nõuetekohase koolituse ja kasutama tuntud reisikorraldajat.

Esikolmikusse mahtus ka autoga sõitmine. Puhkuse ajal auto rentimine on väga levinud, kuid turistid peaksid veenduma, et nad on kursis oma sihtkoha liiklusreeglitega.