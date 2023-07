LAHENDUS ⟩ Enam te autoroolis unega võitlema ei pea

Laialt levinud on energiajookide- ja kohvi joomine. Tõepoolest võib mõneks ajaks neist abi olla, kuid pikas perspektiivis mõjub see esiteks teie tervisele halvasti ning teiseks pole üldse kindel, kas neist ka päriselt kasu on. Täita tuleb hoopis punkte, mille puhul võite olla kindlad, et suudate sõita pika vahemaa erksalt ning turvaliselt.

Maga eelneval õhtul vähemalt seitse tundi

Nagu me kõik teame on uni kõige alus. Võite kindel olla, et kvaliteetne ööuni taastab jõuvarud selliselt, et pikemal autosõidul tunnete te ennast energiliselt. Silmas tuleb pidada, et eelnevalt poleks tekkinud unevõlga. Sellisel juhul ei pruugi kasu olla ka seitsmest kvaliteetsest unetunnist.

Kuulake raadiot

Jutu ja muusika kuulamine paneb aju pingutama ja keskenduma erinevatele mõtetele, mis ei lase uinuda. Vaikuses maantee vaatamine mõjub rahustavalt, mille tõttu on uni lihtne tulema.

Tehke pisike uinak