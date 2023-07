KAHE REISIHOOLIKU PÄEVARAAMAT ⟩ Kunagi ei tea, kust mõni lõvi välja hüppab!

Ühel hetkel kui imetlesime suurt impalade karja, kuulsin meie taga tulnud tuuriautost sõna lõvi 🦁! Kohe hakkas minus elevus kasvama: kas tõesti näeme lõvid ka ära?! Sõitsime veidi edasi ning nägime, et autod on ühte kohta kogunenud ja keda need autod imetlesid? Nelja lõvikest! Ja mitte lihtsalt puhkavaid lõvisid, vaid jahiks valmistuvaid lõvisid! Kõigepealt hakkas üks lõvi vaikselt järgmise põõsa taha hiilima, talle järgnes ka teine, alles nooreke isend. Veidi olukorda jälginud, hakkas noorem lõvi veel edasi hiilima. Tundus, et tegu oli eelmise «hooaja» kutsikaga, kes nüüd käppa harjutada sai. Olukord oli põnev ja täis pinget. Paar head võimalust magasid nad maha, vähemalt meie jaoks tundusid need väga head võimalused, kuid siis läks lahti. Suurem emalõvi sööstis saagi suunas, kuid sel korral tal õnne ei olnud. Seljataha vaadetes nägime, et teisel pool olid samal ajala kaks maha jäänud looma samuti kedagi taga ajama asunud, kuid ka nemad kedagi kätte ei saanud. Sellest hoolimata olime me väga rahul, et vähemalt üritamistki nägime! Kui lõvid ühte kokku kogunema hakkasid, selgus, et neid on kokku lausa 10!!! Üks hõõrus oma pead teise pea vastu ning siis hakkasid kõik edasi liikuma, hiljem nägime sama vaatepilti veel. Sõitsime distantsi hoides lõvikarjale järele ning nägime veel üht üritust, kus noorekesed püüdsid üksikut pühvlit rajalt maha võtta. Olid käppadega tal juba kallal, aga see kord võttis võidu pühvel. Muide, üksik pühvel pidi olema ohtlikum kui suur kari! Kuna minul on lõvi safariloomadest top 1, oli minu päev rohkem kui korda läinud. Nüüd oli vaja veel leida üles kaelkirjakud, keda enne kaugustes silmasime. Jõeääres joomast leidsime ka nemad üles. Kaelkirjaku jalad on nii pikad, et lihtsalt kummardades ta maapinnani ei ulata, seega peab ta vee joomiseks ajama jalad harki ja siis kuidagi ukerdades jooma. Täitsa vahva vaatepilt oli!