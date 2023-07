HEA LAHENDUS ⟩ Sel viisil väldid lennukis jalgade haisemist

Marika Mikusova on salongipersonali liige, kes on taevas veedetud ajast kirjutanud lausa raamatu, milles ta paljastab, mida lennundustöötajad tegelikult mõtlevad. Lisaks põnevatele saladustele on ta selgitanud ka seda, kuidas stjuardessid ebameeldivate probleemidega hakkama saavad.

Naine ütles ajalehele Mirror, et kuigi paljud reisijad arvavad, et stjuardessid on ilusad ja perfektsed, on neil mitmeid lausa vastikust tekitavaid muresid. Stjuardess sõnas, et paljud probleemid on seotud just jalgadega, sest nad kannavad terve lennu ajal sukkpükse ning peavad palju liikuma.