AUTOGA EUROOPAS? ⟩ Kiirusepiirangud on mitmetes riikides karmimad kui Eestis

Alkoholi tarbinuna ei tohiks autorooli istuda ning ka piirmäärad on üle Euroopa ühtlustumas. «Müüt, et Lõuna-Euroopas ollakse kerges joobes sõitmise suhtes sallivamad, ei kehti. Ka Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis ja mujal ei tohi alkoholisisaldus veres ületada tavajuhtidel 0,5 promilli; algajatel ja elukutselistel juhtidel on piirangud aga veelgi karmimad,» märkis Järv.

Enne puhkuse- või ärireisile siirdumist tuleb veenduda, et sõiduk on tehniliselt korras ning vajalikud dokumendid kaasas. Kuigi Eestis piisab sellest, kui juhil on kaasas ID-kaart, tuleb isegi Lätti sõites kaasa võtta juhiluba ja auto registreerimistunnistus. Enamuses EL-i riikides ning Šveitsis, Norras ja Islandil liigeldes peab kaasas olema liikluskindlustuse tavapoliis ning roheline kaart on soovituslik. Roheline kaart on kohustuslik, kui sõidetakse riiki, kus rahvusvaheline liikluskindlustus on kohustuslik, kuid mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriik, nagu seda on praeguseks näiteks Ühendkuningriik.