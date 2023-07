«Kohane kohalike inimeste ja nende elukommetega,» on reisimise teemal üks levinumaid nõuandeid, mida olen ka ise lahkelt jaganud. Tegelikult võib olla tegemist hoopiski halva reisinõuandega, sest kohalikel ja turistidel on mõned olulised erinevused. Austage kohalikku kultuuri ja (usulisi) kombeid, aga muus osas käituge julgelt ja uhkelt nagu turist.

Reisides on isu kogeda erinevaid sihtkoha kihte, elamusi, naudinguid ja veidi ka varjukülgi. Kui on vaja teada supermarketite või kuulsaimate atraktsioonide asukohta või küsida, kummal pool asub rongijaam, on väga mõistlik teadjatelt abi paluda. Aga muidu...